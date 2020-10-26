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Главный военно-морской парад в Петербурге пройдёт без зрителей
Сегодня, 19:15
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Главный военно-морской парад в Петербурге пройдёт без зрителей

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Парад будет транслироваться по телевидению.

В воскресенье, 25 июля, главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 21 июля. 

Такое решение было принято в связи ограничениями по коронавирусу, которые действуют в городе. По словам главы городского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, в Петербурге по-прежнему сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. Башкетова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в городе остаются на высоком уровне.

Тем временем в Петербурге полным ходом идёт подготовка ко Дню ВМФ. Ранее военные продезинфицировали центр Петербурга перед праздником. На днях вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко дал поручение районным администрациям и коммунальным службам проверить готовность городской инфраструктуры к проведению Дня Военно-морского флота.

Фото: Piter.tv

 

Теги: день вмф, парад
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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