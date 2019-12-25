Власти Петербурга проверят готовность городской инфраструктуры к проведению Дня ВМФ

Праздник состоится 25 июля.

Власти Петербурга проверят готовность города к проведению Дня Военно-морского флота. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко дал поручение районным администрациям и коммунальным службам города проверить состояние дорог и улиц, фасадов жилых и нежилых зданий.

Традиционно праздничные торжества проходят в Кронштадте. В городе ежедневно проводят проверки инспектора Государственной жилищной инспекции и Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Ранее в Кронштадте капитально отремонтировали две улицы, благоустроили дворы в реконструированном жилом квартале в центре города. На данный момент завершается капитальный ремонт опор наружного освещения на Советской улице. В прошлом году к морскому параду подрядчики Фонда капитального ремонта капитально отремонтировали 30 фасадов жилых зданий, в этом – фасады трех домов.

К празднику, 25 июля, в городе дополнительно высадят 20 тысяч цветов, центральные же улицы украсят флагами. Украшения ко Дню ВМФ снимут на следующий день после праздника.

Напомним, что в День ВМФ будет закрыт проезд по КАД через дамбу.

Фото: Piter.tv