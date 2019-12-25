Украшения ко Дню ВМФ снимут на следующий день после праздника

Объекты украсят флагами, баннерами и растяжками.

Ко Дню Военно-морского флота в Петербурге украсят Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский районы, а также Кронштадт. Об этом в комитете по печати узнали "Невские Новости".

Основные украшения разместят с 23 по 25 июля, а флаги на фонарях появятся в день праздника — 25 июля. На следующий день, 26 июля, все украшения снимут.

Флаги, баннеры и растяжки появятся на 15 адресах. Больше всего флагов разместят на флагштоках Марсова поля, стрелке Васильевского острова, Университетской набережной и Якорной площади. Также нарядными будут Дворцовая, Адмиралтейская и Английская набережная. В Кронштадте флаги украсят фасад здания Музея истории города-форта.

Без внимания не останутся и мосты: Дворцовый, Благовещенский, Троицкий. Плакаты можно будет увидеть не только на фасадах зданий, но и в метро.

В праздничный день пляж у Петропавловской крепости закроют для посетителей.

Фото: Piter.TV