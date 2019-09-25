В День ВМФ будет закрыт проезд по КАД через дамбу

Ограничения будут действовать 25 июля с 7 утра до 17:00.

В день проведения Главного военно-морского парада, 25 июля, будет запрещен проезд по кольцевой дороге через Комплекс защитных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 7 утра до 17:00 проезд по участку кольцевой дороги от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) "Бронка" до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе (км 117 – км 141) будет запрещен.

Запрет не распространяется только на жителей Кронштадта, имеющих пропуска. Чтобы увидеть своими глазами корабли, участвующие в параде в Кронштадте, нужно обладать пригласительным билетом. Их выдают сами организаторы парада. Также 13 и 14 июля из-за репетиции парада ВМФ в Петербурге ограничат движение.

Фото: Piter.TV