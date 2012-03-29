В День ВМФ въезд в Кронштадт для петербуржцев будет закрыт

Въезд в город будет осуществляться только по пропускам, которые получат жители Кронштадта.

В День Военного-морского флота России, 25 июля, город Кронштадт будет закрыт для петербуржцев. Об этом "Невским Новостям" рассказал глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

Так, с 7 утра до 15 часов для автомобилистов будет закрыта кольцевая дорога в районе КЗС. Сам въезд в город будет осуществляться только по пропускам, которые получат жители Кронштадта. Чтобы увидеть своими глазами корабли, участвующие в параде в Кронштадте, нужно обладать пригласительным билетом. Их выдают сами организаторы парада.

Такое решение было принято в связи с ограничениями по коронавирусу. Напомним, со следующего вторника, 13 июля, в Петербурге вводятся новые ограничения, которые продлеваются до 16 августа.

Фото: Piter.tv