Со следующего вторника в Петербурге вводятся дополнительные ограничения

Ранее действовавшие ограничения продлеваются до 16 августа.

Днем в четверг, 8 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в постановление правительства, которое регулирует коронавирусные ограничения в городе.

Со следующего вторника, 13 июля, запрещается проводить массовые мероприятия численностью свыше 75 человек. Ограничение не затрагивает культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре и спортивные мероприятия, согласованные с комитетом по физической культуре и спорту.

В то же время для мероприятий будут действовать следующие дополнительные требования:

наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек;

наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%;

спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей;

спортсмены, тренеры, судья и те, кто проводит спортивные мероприятия, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 3 дня до мероприятия, либо сертификат о вакцинации.

Суда, которые переводят пассажиров, не должны быть заполнены больше, чем на 50%. Также на водном транспорте запрещают проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Остальные ограничения продлеваются по 16 августа.

Ранее мы писали, что петербуржцы получают результаты ПЦР-тестов на коронавирус за 48 часов.

Фото: Piter.tv