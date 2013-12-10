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Со следующего вторника в Петербурге вводятся дополнительные ограничения
Сегодня, 16:30
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Со следующего вторника в Петербурге вводятся дополнительные ограничения

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Ранее действовавшие ограничения продлеваются до 16 августа.

Днем в четверг, 8 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в постановление правительства, которое регулирует коронавирусные ограничения в городе. 

Со следующего вторника, 13 июля, запрещается проводить массовые мероприятия численностью свыше 75 человек. Ограничение не затрагивает культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре и спортивные мероприятия, согласованные с комитетом по физической культуре и спорту.

В то же время для мероприятий будут действовать следующие дополнительные требования: 

  • наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек;
  • наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%;
  • спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей;
  • спортсмены, тренеры, судья и те, кто проводит спортивные мероприятия, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 3 дня до мероприятия, либо сертификат о вакцинации. 

Суда, которые переводят пассажиров, не должны быть заполнены больше, чем на 50%. Также на водном транспорте запрещают проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Остальные ограничения продлеваются по 16 августа.

Ранее мы писали, что петербуржцы получают результаты ПЦР-тестов на коронавирус за 48 часов.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, коронавирусные ограничения, петербург
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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устинов дима
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