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Петербуржцы получают результаты ПЦР-тестов на коронавирус за 48 часов
Сегодня, 11:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы получают результаты ПЦР-тестов на коронавирус за 48 часов

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В Петербурге тестирование проводят в 56 лабораториях. Их мощность – почти 75 700 тестов в сутки.

В Петербурге реализовали проект "48 часов" по достижению показателя проведения ПЦР-теста за двое суток. Об этом сообщил Комздрав в своих соцсетях.

В Петербурге тестирование проводят в 56 лабораториях. Их мощность – почти 75 700 тестов в сутки. В июле в среднем за сутки проводилось 38 709 исследований.

По регламенту, тестирование проводится за 24 часа с момента получения пробы лабораторией. Еще 24 часа отводится на доведение результата анализа до пациента или медицинской организации.

Сейчас в Петербурге ПЦР-исследования выполняются за 21,1 часа. В 89% случаев средний срок получения результатов составляет 48 часов.

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 37 тысяч человек.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, пцр, тесты
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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