Петербуржцы получают результаты ПЦР-тестов на коронавирус за 48 часов

В Петербурге тестирование проводят в 56 лабораториях. Их мощность – почти 75 700 тестов в сутки.

В Петербурге реализовали проект "48 часов" по достижению показателя проведения ПЦР-теста за двое суток. Об этом сообщил Комздрав в своих соцсетях.

В Петербурге тестирование проводят в 56 лабораториях. Их мощность – почти 75 700 тестов в сутки. В июле в среднем за сутки проводилось 38 709 исследований.

По регламенту, тестирование проводится за 24 часа с момента получения пробы лабораторией. Еще 24 часа отводится на доведение результата анализа до пациента или медицинской организации.

Сейчас в Петербурге ПЦР-исследования выполняются за 21,1 часа. В 89% случаев средний срок получения результатов составляет 48 часов.

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 37 тысяч человек.

Фото: Piter.tv