Из-за репетиции парада ВМФ в Петербурге ограничат движение

Репетиции состоятся 13 и 15 июля.

В Петербурге 13 и 15 июля состоятся репетиции Главного военно-морского парада. В связи с этим ожидаются ограничения движения, сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

С 4:45 до 6:15 водители не смогут проехать по Литейному мосту, с 4:50 до 6:15 будет – по Троицкому мосту, с 4:55 до 6:15 – по Дворцовому мосту. Также с 5:00 до 6:15 будет недоступен Благовещенский мост.

Также в эти дни с 19:00 до 22:00 закроют движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади.

В День ВМФ въезд в Кронштадт для петербуржцев будет закрыт.

Фото: Piter.tv