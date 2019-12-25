Военные продезинфицировали центр Петербурга перед Днём ВМФ

Общая площадь обрабатываемой поверхности превысила 30 тыс. кв.м.

Военнослужащие армии Западного военного округа продезинфицировали центр Петербурга перед парадом в честь Дня Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 14 июля.

В местах построения парадных расчетов, маршрут торжественного марша и прилегающую территорию обработали 3 тоннами раствора ДТС-ГК. В первую очередь военнослужащие продезинфицировали Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную и Адмиралтейский проезд. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса в городе.

В этот же день в Петербурге состоялась первая тренировка авиации к Главному военно-морскому параду. В тренировке приняли участие 48 боевых самолётов и вертолётов морской авиации. Минувшей ночью прошла первая репетиция Главного военно-морского парада. Корабли прошлись в парадном строю.

Фото: Piter.tv