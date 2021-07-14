В Петербурге состоялась первая тренировка авиации к Главному военно-морскому параду

Вылеты производились с четырёх оперативных аэродромов Западного военного округа (ЗВО) для отработки слаженных действий в воздушной части парада.

В небе над Петербургом состоялась первая тренировка авиации к Главному военно-морскому параду. В тренировке приняли участие 48 боевых самолётов и вертолётов морской авиации. Вылеты производились с четырёх оперативных аэродромов Западного военного округа (ЗВО) для отработки слаженных действий в воздушной части парада.

Впервые после модернизации в тренировке приняли участие трехдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер военно-транспортной авиации Ту-154М и Ту-134УБЛ "Чёрная жемчужина".

В параде также примут участие самолёты Су-24М, Су-27, Су-30СМ, Су-33, Су-25, МиГ-29К, Миг31, противолодочные самолёты Ил-38Н и Ту-142м3, самолёты амфибии Бе-200 и Бе-12, многоцелевые самолёты военно-транспортной авиации Ан-72 и Ан-140, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и Ка-52К.

Ранее в Петербурге прошла первая ночная репетиция Главного военно-морского парада.

Видео: Piter.tv