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В Петербурге прошла первая ночная репетиция Главного военно-морского парада
Вчера, 13:43
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В Петербурге прошла первая ночная репетиция Главного военно-морского парада

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В этом году день ВМФ выпадает на 25 июля.

Минувшей ночью прошла первая репетиция Главного военно-морского парада. Корабли прошлись в парадном строю. Отмечается, что практическую подготовку начали 7 июля. В этом году впервые участие в параде примут три атомные подводные лодки, передает телеканал "Санкт-Петербург".

В первую очередь прошли  три противодиверсионных катера. Историческую часть открывал десантный катер "Александр Баринов", на нем установят копию ботика Петра Первого. В репетиции участвовали корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Павел Хенов", а также малые ракетные корабли и патрульные катера.

Всего в параде будут участвовать 39 кораблей и катеров, 7 подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих. 

Ранее мы писали, что в День ВМФ будет закрыт проезд по КАД через дамбу.

Фото: Piter.tv

Теги: главный военно-морской парад, день вмф, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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