Отряд боевых кораблей отработал уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров противника.

Корабли Черноморского флота провели учебные стрельбы в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В рамках учебных стрельб отряд боевых кораблей отработал уничтожение беспилотников и безэкипажных катеров противника. Стрельбы проводились из штатного вооружения. В рамках первого этапа экипажи отработали действия при обнаружении вражеского беспилотника. В ходе второго этапа учения были поражены безэкипажные катера.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили расчет беспилотников ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России