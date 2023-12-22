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Минобороны: российские войска уничтожили расчет беспилотников ВСУ на Купянском направлении

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Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение позиции.

Вооруженные силы России уничтожили расчет БПЛА украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчет противника был уничтожен бойцами группировки "Запад". Они использовали 82-мм автоматический миномет "Поднос", с помощью которого поразили цель. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение позиции. Сразу после боевой работы расчет замаскировал миномет и укрылся в системе перекрытых щелей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотник, вооруженные силы россии, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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