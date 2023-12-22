Минобороны: российские войска уничтожили расчет беспилотников ВСУ на Купянском направлении

Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение позиции.

Вооруженные силы России уничтожили расчет БПЛА украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчет противника был уничтожен бойцами группировки "Запад". Они использовали 82-мм автоматический миномет "Поднос", с помощью которого поразили цель. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение позиции. Сразу после боевой работы расчет замаскировал миномет и укрылся в системе перекрытых щелей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России