Минобороны: российские войска пресекли восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Также российские войска уничтожили склад боеприпасов противника.

Вооруженные силы России пресекли восемь попыток ротации украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Попытки ротации противника были пресечены в районах Новомихайловки, Константиновки, Владимировки и Старомайорского. Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и шесть пикапов. Также российские войска уничтожили склад боеприпасов, пункт управления беспилотниками и 16 долговременных огневых точек.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две контратаки ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России