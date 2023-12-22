Минобороны: российские войска пресекли восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России пресекли восемь попыток ротации украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
Попытки ротации противника были пресечены в районах Новомихайловки, Константиновки, Владимировки и Старомайорского. Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и шесть пикапов. Также российские войска уничтожили склад боеприпасов, пункт управления беспилотниками и 16 долговременных огневых точек.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две контратаки ВСУ на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
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