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Минобороны: российские войска пресекли восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Также российские войска уничтожили склад боеприпасов противника.

Вооруженные силы России пресекли восемь попыток ротации украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Попытки ротации противника были пресечены в районах Новомихайловки, Константиновки, Владимировки и Старомайорского. Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и шесть пикапов. Также российские войска уничтожили склад боеприпасов, пункт управления беспилотниками и 16 долговременных огневых точек.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две контратаки ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, ротация, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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