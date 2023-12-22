Минобороны: российские войска отразили две контратаки ВСУ на Донецком направлении

Потери противника составили более 190 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили две контратаки украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Контратаки противника были отражены при поддержке огня артиллерии в районе Георгиевки. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям двух мехбригад в районах Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки. Потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России