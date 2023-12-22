Минобороны: российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

При поддержке огня военнослужащие отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ в районе озера Лиман.

Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

При поддержке огня военнослужащие отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ в районе озера Лиман. В результате слаженных действий противник вынужден был отойти в юго-западном направлении. Потери украинских войск составили более 80 военнослужащих и два бронетранспортера.

Ранее Минобороны сообщило о срыве 11 попыток ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России