  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:54
95
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны: российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

0 0

При поддержке огня военнослужащие отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ в районе озера Лиман.

Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

При поддержке огня военнослужащие отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ в районе озера Лиман. В результате слаженных действий противник вынужден был отойти в юго-западном направлении. Потери украинских войск составили более 80 военнослужащих и два бронетранспортера.

Ранее Минобороны сообщило о срыве 11 попыток ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии