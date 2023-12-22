Боевые подразделения "Восточной" группировки российских сил за последние сутки на южнодонецком направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга от 1 января журналистам сделал глава пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офцер заметил, что отечественные мотострелковые подразделения отразили атаку штурмовой группы 127 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе Приютного. Задачи выполнены при помощи артиллерии и авиации.
Нанесли огневое поражение живой силе 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки.
Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"
За день военнослужащими пресечены одиннадцать попыток противника провести ротации своих боевиков в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и Приютного. Во время проведения контрбатарейной борьбы артиллерия барражирующими боеприпасами "Ланцет" и FPV-дронами поразили гаубицу иностранного производства FН-70 во Времевке, а также гаубицу "Мста-Б" в Антоновке и оружие Д-30, расположенное севернее Равнополя. В общей сложности потери ВСУ противника в живой силе составили до 100 человек личного состава убитыми и раненными, две единицы автомобильной техники.
"Запад" отразил четыре контратаки ВСУ в районе Синьковки.
Фото и видео: Минобороны России
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