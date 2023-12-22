Александр Гордеев рассказал об успехах "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских сил за последние сутки на южнодонецком направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга от 1 января журналистам сделал глава пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офцер заметил, что отечественные мотострелковые подразделения отразили атаку штурмовой группы 127 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе Приютного. Задачи выполнены при помощи артиллерии и авиации.

Нанесли огневое поражение живой силе 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

За день военнослужащими пресечены одиннадцать попыток противника провести ротации своих боевиков в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и Приютного. Во время проведения контрбатарейной борьбы артиллерия барражирующими боеприпасами "Ланцет" и FPV-дронами поразили гаубицу иностранного производства FН-70 во Времевке, а также гаубицу "Мста-Б" в Антоновке и оружие Д-30, расположенное севернее Равнополя. В общей сложности потери ВСУ противника в живой силе составили до 100 человек личного состава убитыми и раненными, две единицы автомобильной техники.

"Запад" отразил четыре контратаки ВСУ в районе Синьковки.

Фото и видео: Минобороны России