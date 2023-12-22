Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская "Западная" группировка российских войск на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции продолжает выполнять оперативные задачи. В частности, в полосе обороны шестой общевойсковой армии мотострелковые соединения отразили четыре контратаки штурмовых групп 30 и 115 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе Синьковки. Задачи реализованы при поддержке армейской авиации и артиллерии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 декабря сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер пояснил, что противник был вынужден отступить по юго-западному направлению. Дополнительно военнослужащими было нанесено поражение живой силе первой бригады оперативного назначения национальной гвардии в районе Стельмаховки.

Разведывательная группа бригады специального назначения применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожила танк "Леопард-2" в районе Терны. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

В рамках контрбатарейной борьбы отечественный расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" под командованием младшего сержанта Александра Изотова ликвидировал две 155-мм буксируемых гаубиц М777 американского производства ВСУ, размещенных в районе населенного пункта Моначиновка. На направлении противник потерял до 120 человек личного состава, две боевые машины пехоты, два автомобиля. Военнослужащие уничтожили склад горючего, отнсящийся к 74 центру обеспечения ГСМ, находившийся на северо-восточной окраине города Харькова.

Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии.

Фото и видео: Минобороны России