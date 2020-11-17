В центре Петербурга автобусы изменят маршруты в День ВМФ

Автобусы, работающие на маршрутах №3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100 и 191 будут следовать по объездным или укороченным трассам.

Стало известно какие автобусы изменять маршрут в день Главного военно-морского парада в центре Петербурга, 25 июля. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Автобусы, работающие на маршрутах №3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100 и 191 будут следовать по объездным или укороченным трассам. Троллейбусы №1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 22 и трамвай №3 также будут использовать укороченные маршруты.

Недавно мы писали, что Литейный, Благовещенский и Троицкий мосты 25 июля закроют с 7 утра до 14 часов дня. Дворцовый мост же закроют накануне, с 21 часа до 14 часов дня 25 июля.

Напомним, что 25 июля автомобилисты смогут бесплатно воспользоваться участком скоростного диаметра от Екатерингофки до Богатырского проспекта в период с 07:00 до 14:00.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Кронштадте дадут салют в День ВМФ.

Фото: Pexels