  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кронштадте дадут салют в День ВМФ
Сегодня, 17:57
144
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Кронштадте дадут салют в День ВМФ

0 0

В празднике примут участие четыре тысячи военнослужащих, 54 корабля, 48 самолетов и вертолетов.

В честь 325-летия Российского регулярного флота и в честь 5-го Главного военно-морского парада в 22:00 дадут праздничный салют из Кронштадта, передает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ВМФ.

Воспитанники Нахимовского училища во главе с начальником, вице-адмиралом запаса Алексеем Максимчуком выстрелят из орудия из Петропавловской крепости, выстрел станет сигналом для начала салюта. 

В Дне Военно-морского флота буду участвовать 4 тысячи военнослужащих, 54 корабля, 48 самолетов и вертолетов. 

Ранее мы писали, что командующий ВМС Ирана станет участником парада ко Дню ВМФ РФ в Петербурге.

Фото: Pexels

Теги: день вмф, кронштадт, салют
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии