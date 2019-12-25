В Кронштадте дадут салют в День ВМФ

В честь 325-летия Российского регулярного флота и в честь 5-го Главного военно-морского парада в 22:00 дадут праздничный салют из Кронштадта, передает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ВМФ.
Воспитанники Нахимовского училища во главе с начальником, вице-адмиралом запаса Алексеем Максимчуком выстрелят из орудия из Петропавловской крепости, выстрел станет сигналом для начала салюта.
В Дне Военно-морского флота буду участвовать 4 тысячи военнослужащих, 54 корабля, 48 самолетов и вертолетов.
Ранее мы писали, что командующий ВМС Ирана станет участником парада ко Дню ВМФ РФ в Петербурге.
Фото: Pexels
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