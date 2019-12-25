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Командующий ВМС Ирана станет участником парада ко Дню ВМФ РФ в Петербурге
Сегодня, 13:54
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Командующий ВМС Ирана станет участником парада ко Дню ВМФ РФ в Петербурге

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Напомним, Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет 25 июля.

В Главном военно-морском параде ко Дню ВМФ в Петербурге помимо прочих примет участие командующий Военно-морскими силами Иранской армии адмирал Хоссейн Ханзади, передает "Петербургский дневник".

Напомним, что сегодня генеральную репетицию парада в Кронштадте пришлось отменить из-за сильного ветра. Также военнослужащие продезинфицировали Сенатскую площадь и Адмиралтейскую набережную перед парадом ВМФ.

Ранее мы писали, что главный военно-морской парад в Петербурге пройдёт без зрителей. 

Фото: Piter.tv

Теги: день вмф, иран, командующий вмс ирана
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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