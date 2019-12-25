Командующий ВМС Ирана станет участником парада ко Дню ВМФ РФ в Петербурге

Напомним, Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет 25 июля.

В Главном военно-морском параде ко Дню ВМФ в Петербурге помимо прочих примет участие командующий Военно-морскими силами Иранской армии адмирал Хоссейн Ханзади, передает "Петербургский дневник".

Напомним, что сегодня генеральную репетицию парада в Кронштадте пришлось отменить из-за сильного ветра. Также военнослужащие продезинфицировали Сенатскую площадь и Адмиралтейскую набережную перед парадом ВМФ.

Ранее мы писали, что главный военно-морской парад в Петербурге пройдёт без зрителей.

Фото: Piter.tv