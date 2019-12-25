Военнослужащие продезинфицировали Сенатскую площадь и Адмиралтейскую набережную перед парадом ВМФ

Территории обработали перед генеральной репетицией Главного Военно-морского парада.

Военнослужащие ЗВО провели специальную обработку Сенатской площади и Адмиралтейской набережной перед генеральной репетицией Главного Военно-морского парада. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В общей сложности военные обработали более 30 тысяч м2 территории и потратили на это 3 тонны раствора. Обработку проводили более 30 человек и около 10 единиц техники.

Специалисты продезинфицировали места, где будут строиться парадные расчёты, трибуны для гостей и автомобили, которые будет перевозить участников и гостей парада.

Ранее стало известно, что главный военно-морской парад в Петербурге пройдёт без зрителей.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф