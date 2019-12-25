  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Военнослужащие продезинфицировали Сенатскую площадь и Адмиралтейскую набережную перед парадом ВМФ
Сегодня, 9:46
163
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Военнослужащие продезинфицировали Сенатскую площадь и Адмиралтейскую набережную перед парадом ВМФ

0 0

Территории обработали перед генеральной репетицией Главного Военно-морского парада.

Военнослужащие ЗВО провели специальную обработку Сенатской площади и Адмиралтейской набережной перед генеральной репетицией Главного Военно-морского парада. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В общей сложности военные обработали более 30 тысяч м2 территории и потратили на это 3 тонны раствора. Обработку проводили более 30 человек и около 10 единиц техники.

Специалисты продезинфицировали места, где будут строиться парадные расчёты, трибуны для гостей и автомобили, которые будет перевозить участников и гостей парада.

Ранее стало известно, что главный военно-морской парад в Петербурге пройдёт без зрителей.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Теги: вмф, дезинфекция, зво
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии