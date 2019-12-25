Во время парада ВМФ в Петербурге закроют три моста

В пятницу, 23 июля, петербургский "Мостотрест" назвал мосты, которые закроют на время проведения парада в День ВМФ, 25 июля.
Благовещенский и Троицкий мосты 25 июля закроют с 7 утра до 14 часов дня. Дворцовый мост же закроют накануне, с 21 часа до 14 часов дня 25 июля.
На Литейном мосту движение не закроют, но ограничат, тоже с 7 утра до 14 часов дня.
Горожан просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
Ранее мы писали, что в Кронштадте дадут салют в День ВМФ.
Фото: Piter.tv
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