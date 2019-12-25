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Во время парада ВМФ в Петербурге закроют три моста
Сегодня, 14:06
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Во время парада ВМФ в Петербурге закроют три моста

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Остальные мосты будут функционировать в штатном режиме.

В пятницу, 23 июля, петербургский "Мостотрест" назвал мосты, которые закроют на время проведения парада в День ВМФ, 25 июля.

Благовещенский и Троицкий мосты 25 июля закроют с 7 утра до 14 часов дня. Дворцовый мост же закроют накануне, с 21 часа до 14 часов дня 25 июля. 

На Литейном мосту движение не закроют, но ограничат, тоже с 7 утра до 14 часов дня. 

Горожан просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов. 

Ранее мы писали, что в Кронштадте дадут салют в День ВМФ.

Фото: Piter.tv

Теги: вмф, ограничение движения, парад вмф, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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