Во время парада ВМФ в Петербурге закроют три моста

Остальные мосты будут функционировать в штатном режиме.

В пятницу, 23 июля, петербургский "Мостотрест" назвал мосты, которые закроют на время проведения парада в День ВМФ, 25 июля.

Благовещенский и Троицкий мосты 25 июля закроют с 7 утра до 14 часов дня. Дворцовый мост же закроют накануне, с 21 часа до 14 часов дня 25 июля.

На Литейном мосту движение не закроют, но ограничат, тоже с 7 утра до 14 часов дня.

Горожан просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее мы писали, что в Кронштадте дадут салют в День ВМФ.

Фото: Piter.tv