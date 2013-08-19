Отечественная силовая установка заменит американский аналог.

Серийное производство вертолетного двигателя ВК-650В начнется в 2023 году. Об этом во время беседы с российским президентом Владимиром Путиным рассказал глава государственной корпорации "Ростех". Сергей Чемезов объяснил политику, что новые устройства будут использоваться для работы таких воздушных средств как Ка-226Т и "Ансат".

В серию этот двигатель пойдет уже в 2023 году, тоже сейчас заканчиваются, ведутся испытания. Сейчас это стендовые испытания, на следующий год уже будут в составе вертолета, и в 2023 году мы запустим уже в серию. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Эксперт заметил, что двигатель проекта ВК-650В разработан сотрудниками Объединенной двигателестроительной корпорации (на базе предприятия "ОДК-Климов"). Силовая установка призвана заменить американские двигатели Pratt&Whitney, которые сейчас стоят на отечественных вертолетах. Новый аппарат должен по показателям превзойти аналоги.

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