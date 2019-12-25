Новый двигатель получат Су-27, Су-30, Су-35.

В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители ОКБ имени Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения. По данным от управляющего директора предприятия Евгения Семивеличенко, компания занимается модернизацией аппарата АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги.

Мы давно производим АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги, и он до сих пор модернизируется. Что касается изделия АЛ-41Ф-1С, то оно безусловно дорабатывается Евгений Семивеличенко, управляющий директор ОКБ имени Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения

На производстве ежегодно специалисты получают около 60-80 патентов на новые изобретения. Сейчас эксперты занимаются созданием универсального двигателя с использованием узлов предыдущих устройств. Новый двигатель может помочь улучшить характеристики для Су-27, Су-30, Су-35, без доработки планера. Семивеличенко добавил, что такой заказ есть от Минобороны России.

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