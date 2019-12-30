Подразделение Military Engines раскрыло, на каком этапе работы находится новый двигатель истребителя.

Американская компания Pratt & Whitney раскрыла замену двигателю F-35 Lightning II. Новый аппарат разрабатывается в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP). Производитель изготавливает трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA101. По словам президента подразделения компании Military Engines Мэтью Бромберга, устройство станет "будущим силовых установок".

Мы как никогда сосредоточены на AETP...Установка третьего контура на двигатель такой размерности возможна, однако это непросто, учитывая дополнительный вес и сложность этого двигателя Мэтью Бромберг, президент подразделения Military Engines

Эксперт добавил, что компания приближается к этапу первого тестирования нового двигателя для истребителя F-35. Он отметил, что отдельные элементы установки XA101 могут в будущем использоваться для самолетов пятого поколения F-22 Raptor и F-35. Однако габариты XA101 практически исключают замену им двигателя F100, который имеют F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon.

Специалист заметил, что компания может использовать передовые системы, такие как механика, управление температурой и питанием, компрессор и турбину в дополнение к новой трехконтурной структуре.

Мы можем использовать эту технологию для модернизации F100 или F119. Так что я в восторге от этого Мэтью Бромберг, президент подразделения Military Engines

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