В самолет внедрят российский двигатель ПД-14.

Российский "самолет XXI века" полетает в три раза дольше. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации. Чиновники отметили, что ближне-среднемагистральный МС-21 получит возможность совершать полет в три раза дольше. Это произойдет за счет усиления на 20% прочности титановых лопаток двигателя ПД-14. Именно это устройство получит отечественный самолет.

В настоящее время мы ведем сертификационные испытания самолета МС-21-300. Полеты выполняют четыре машины, оснащенные импортными двигателями PW1400G-JM пресс-служба ОСК

В ОСК добавили, что создается самолет МС-21-300, который будет проходить летные тесты с российскими ПД-14. Показатели увеличены благодаря использованию технологии деформационной обработки титановых сплавов.

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Видео: AviaNews