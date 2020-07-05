В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Первый американский ракетный двигатель попал в расположение NASA 4 июля.

Появление у американцев ракетных двигателей BE-4, являющихся аналогом российский РД-180, не грозит бюджету РФ серьезными потерями. Такое мнение в беседе с "Интерфаксом" сказал сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, Россия не может рассчитывать только на одну статью доходов и продажа двигателей является лишь лишь "мизерной его частью".

Для нашего бюджета ничего страшного не будет

Владимир Джабаров

Джабаров также добавил, что создание BE-4 не приведет к новым санкциям со стороны США. Напротив, по его мнению, космическая отрасль может сблизить Россию и Америку.

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