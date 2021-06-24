Сергей Чемезов подтвердил дату выпуска нового российского пассажирского лайнера.

Новый Ил-114 выйдет в серию в 2023 году. Об этом доложил глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время личной встречи в Кремле президенту Владимиру Путину. Специалист напомнил политику, что самолет будет представлять из себя пассажирский лайнер полностью отечественного изготовления. Воздушное судно также является модернизированной версией Ил-114. Он будет использоваться для организации региональных перелетов на внутреннем рынке.

В 2023-м будет Ил-114 с нашим двигателем... Он пойдет уже в серию. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Напомним, что в январе 2021 года представители Объединенной авиастроительной корпорации рассказали журналистам о том, что начало серийных поставок нового Ил-114-300 планируется в 2022 году. Лайнер будет иметь турбовинотвые двигатели ТВ7-117СТ-01. Самолет рассчитан на перевозку 68 человек на расстояние до 1, 9 тысячи км.

Путин попросил Чемезова доложить о проблемах с созданием МС-21.

Видео: YouTube / Россия 24