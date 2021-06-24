Путин попросил Чемезова доложить о проблемах с созданием МС-21

Глава "Ростеха" назвал дату выпуска самолета в серийное производство.

Российский президент Владимир Путин попросил главу государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова доложить о проблемах с созданием новейшего отечественного самолета МС-21. Глава государства встретился с представителем авиастроительной отрасли в Кремле. Политик упомянул о недобросовестной конкуренции, которая ведется в отношении борта.

Я знаю о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении нашего новейшего самолета МС-21. Все-таки, как вы думаете, когда он у нас выйдет в серии? Когда будет летать? Владимир Путин, президент РФ

Сергей Чемезов объяснил президенту, что что запуск в серию самолета запланирован уже на следующий год. При этом воздушное средство будет иметь полностью инновационное и современное крыло, созданное отечественными производителями из российского материала. Глава "Ростеха" пояснил, что страна не будет ни от кого зависеть при выпуске МС-21.

Российский новейший авиалайнер МС-21 совершил свой первый полет.

Видео: YouTube / Россия 24