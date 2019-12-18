Дело либо завершится, либо перейдет в Сенат.

Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа. Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов. Об этом сообщили "РИА Новости".

Такое решение принял комитет по регламенту после 9-часовых обсуждений вопроса. Итоговое голосование не принесло сюрпризов: за ограничение выступили все десять демократов. Против оказались все четверо республиканцев. На данный момент Дональда Трампа обвиняют по двум статьям. Они связаны с злоупотреблением властью, а также препятствованию работе законодателей.

Если в палате представителей проголосуют за импичмент, то далее дело перейдет на рассмотрение в Сенат. Для вынесения обвинительного приговора "за" должны быть две трети сенаторов. Однако сейчас большинство из них являются республиканцами. Они не планируют голосовать против президента США.

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