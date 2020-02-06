Президент США выйдет в эфир из Белого дома.

Дональд Трамп выступит 6 февраля с заявлением по импичменту из Белого дома. Президент США собирается обратиться к народу в 12 часов по местному времени (в 20 часов по московскому времени). Он расскажет о ситуации в связи с оправданием сенатом политика по двум пунктам. Соответствующая информация размещена на официальном аккаунте в Twitter.

Трамп заявил, что огласит победу над обманом с импичментом. Глава администрации также опубликовал ролик, в котором он выдвигает себя в качестве кандидата в президенты. Этот процесс происходит бесчисленное количество раз.

Ранее Piter.tv писал о том, что сенат США провалил импичмент Трампа.

Видео: YouTube/The White House