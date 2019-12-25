Об этом глава Минобороны рассказал на селекторном совещании.

Сергей Шойгу заявил об изготовлении установочной партии новых Ту-160. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на выступление главы Минобороны на селекторном выступлении. Чиновник напомнил, что первый полет российского опытного обновленного ракетоносца-бомбардировщика Т-160М прошел 2 февраля. Тогда самолет стартовал с территории аэродрома Казанского авиазавода имени Горбунова.

На Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолетов Ту-160 прокомментировал спикер

Напомним, что в ПАО "Туполев" занимаются продлением сроков службы и модернизации Ту-160 и Ту-95МС. Разработчики улучшают бортовое оборудование и повышают его эффективность. В процессе обновления самолетов участвуют и другие промышленные предприятия.

Модернизированный стратегический ракетоносец совершил первый полет.