Модернизированный стратегический ракетоносец совершил первый полет

Полет длился полчаса.

Самолет Ту-160М "Белый лебедь" был создан на базе строевого Ту-160. Он впервые поднялся в воздух 2 февраля, сообщила пресс-служба "Туполева".

Полет длился 34 минуты и проходил на высоте 1500 метров. В полете на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова провели необходимую проверку систем, оборудования. Экипаж сообщил, что полет прошел в штатном режиме, без замечаний.

Самолет был передан на летно-испытательную станцию Казанского авиазавода для отработки испытаний в конце ноября 2019 года.

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Видео: YouTube / Минобороны России