Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года

В Минобороны раскрыли планы по обновлению авиапарка страны.

Четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-160М поступят в Вооруженные силы страны до конца 2023 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Генерал армии добавил, что отечественная авиация пополнится в текущем году также шестью свежими военно-транспортными самолетами Ил-76МД-90А.

В текущем году в Вооруженные Силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу рассказал, сколько солдат и техники потеряли ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России