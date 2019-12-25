Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года

Четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-160М поступят в Вооруженные силы страны до конца 2023 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Генерал армии добавил, что отечественная авиация пополнится в текущем году также шестью свежими военно-транспортными самолетами Ил-76МД-90А.
В текущем году в Вооруженные Силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Шойгу рассказал, сколько солдат и техники потеряли ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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