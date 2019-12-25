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Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года
Сегодня, 12:15
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Четыре Ту-160М поступят в Вооруженные силы до конца года

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В Минобороны раскрыли планы по обновлению авиапарка страны.

Четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-160М поступят в Вооруженные силы страны до конца 2023 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Генерал армии добавил, что отечественная авиация пополнится в текущем году также шестью свежими военно-транспортными самолетами Ил-76МД-90А.

В текущем году в Вооруженные Силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу рассказал, сколько солдат и техники потеряли ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, минобороны, сергей шойгу, ту-160м
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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