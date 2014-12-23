Шойгу рассказал, сколько солдат и техники потеряли ВСУ

Глава Минобороны раскрыл предварительные итоги украинского контрнаступления.

Вооруженные силы Украины с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7 600 единиц вооружений и техники. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Генерал армии добавил, что самая сложная обстановка фиксируется на Запорожском направлении, так как там противник ведет в сражение свои стратегические резервы, которые обучались в натовских странах

Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Действуя решительно на Купянском и Кременском направлениях, наши войска освободили населенный пункт Новоселовское, значительно улучшив позицию по переднему краю. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России