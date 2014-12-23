Российская ПВО за месяц сбила более тысячи украинских беспилотников

Сергей Шойгу оценил успехи военных на СВО.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедший месяц в зоне специальной военной операции сбили 159 реактивных снарядов HIMARS американского производства, более тысячи беспилотных летательных аппаратов противника, 13 крылатых ракет. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Генерал армии выразил благодарность всем представителям личного состава ВС РФ, которые демонстрируют боевой дух и настрой, а также нацеленность на победу страны в региональном конфликте против киевского режима.

В результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи БПЛА, 13 крылатых ракет. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

ВС России за месяц поразили 34 командных пункта ВСУ, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России