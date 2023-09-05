ВС России за месяц поразили 34 командных пункта ВСУ, заявил Шойгу

В Минобороны оценили успехи военных на СВО за минувший месяц.

Вооруженные силы России за последний месяц проведения специальной военной операции поразили 34 командных пункта Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Генерал армии добавил, что боевые задачи выполняются высокоточным ракетным оружием. Ликвидированы центры оперативно-тактического звена противника. Продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта вооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении. Фото и видео: Минобороны России