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ВС России за месяц поразили 34 командных пункта ВСУ, заявил Шойгу

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В Минобороны оценили успехи военных на СВО за минувший месяц.

Вооруженные силы России за последний месяц проведения специальной военной операции поразили 34 командных пункта Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Генерал армии добавил, что боевые задачи выполняются высокоточным ракетным оружием. Ликвидированы центры оперативно-тактического звена противника.

Продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта вооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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