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Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении

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Глава Минобороны рассказал о ситуации на СВО.

Наиболее напряженная обстановка в ходе специальной военной операции сложилась на запорожском направлении, так как на этой территории Вооруженные силы Украины ввели в бой бригады из стратегического резерва, проходившие подготовку у западных инструкторов. Такое мнение перед коллегами на профильном селекторном совещании в министерстве по обороне высказал российский генерал Сергей Шойгу.

Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: запорожское направление, минобороны, сво, сергей шойшу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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