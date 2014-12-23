Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении

Наиболее напряженная обстановка в ходе специальной военной операции сложилась на запорожском направлении, так как на этой территории Вооруженные силы Украины ввели в бой бригады из стратегического резерва, проходившие подготовку у западных инструкторов. Такое мнение перед коллегами на профильном селекторном совещании в министерстве по обороне высказал российский генерал Сергей Шойгу.
Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу.
Фото и видео: Минобороны России
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