Шойгу: самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении

Глава Минобороны рассказал о ситуации на СВО.

Наиболее напряженная обстановка в ходе специальной военной операции сложилась на запорожском направлении, так как на этой территории Вооруженные силы Украины ввели в бой бригады из стратегического резерва, проходившие подготовку у западных инструкторов. Такое мнение перед коллегами на профильном селекторном совещании в министерстве по обороне высказал российский генерал Сергей Шойгу.

Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России