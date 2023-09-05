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Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу

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В Минобороны рассказал о работе ВСУ.

 Киев отчаянно старается продемонстрировать странам коллективного Запада хоть какой-то успех на фронте ради того, чтобы и дальше получать от международных союзников и партнеров военно-экономическую помощь. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу.

Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

ВСУ не достигли целей за три месяца контрнаступления, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военная помощь, всу, запад, контрнаступление, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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