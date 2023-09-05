Киев старается показать Западу успех на фронте, заявил Шойгу

В Минобороны рассказал о работе ВСУ.

Киев отчаянно старается продемонстрировать странам коллективного Запада хоть какой-то успех на фронте ради того, чтобы и дальше получать от международных союзников и партнеров военно-экономическую помощь. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу.

Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

ВСУ не достигли целей за три месяца контрнаступления, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России