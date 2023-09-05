ВСУ не достигли целей за три месяца контрнаступления, заявил Шойгу

Глава Минобороны России оценил ситуацию на СВО.

Вооруженные силы Украины не достигли своих целей ни на одном из направлений в региональном конфликте за три месяца своего так называемого контрнаступления. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Генерал добавил, что Вооруженные силы РФ в зоне проведения специальной военной операции активно работает по всей линии боевого соприкосновения.

Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Военные из 26 дружественных стран пройдут подготовку в академии Генштаба ВС РФ в этом году.

Фото и видео: Минобороны России