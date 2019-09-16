Военные из 26 дружественных стран пройдут подготовку в академии Генштаба ВС РФ в этом году

Сергей Шойгу рассказал о работе Военной академии России.

Военные специалисты высшего звена из 26 дружественных государств пройдут подготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России в 2новом учебном году. Соответствующей информацией на торжественном мероприятии, приуроченном Дню знаний, поделился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Чиновник поздравил слушателей и преподавателей академии с 1 сентября. Известно, что порядка 40 процентов обучающихся в академии являются участниками специальной военной операции, а около 80 процентов являются ветеранами боевых действий.

Ваш бесценный опыт позволит актуализировать учебные программы образовательных организаций министерства обороны, воспитывать честных, смелых, ответственных за судьбу России граждан. Также он будет полезен нашим зарубежным партнерам. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

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Фото и видео: Минобороны России