Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки войск России за последние сутки проведения специальной военной операции отразили четыре атаки украинских штурмовых групп на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 сентября сделал местный руководитель пресс-центра "Центра" Александр Савчук. Эксперт пояснил, что работа выполнена при участии артиллерии и авиации.

В районах торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями отражены четыре атаки штурмовых групп 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили более 40 боевиков. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Военнослужащий добавил, что редствами противовоздушной обороны группировки ликвидированы три беспилотных летательных аппарата и реактивный снаряд HIMARS американской реактивной системы залпового огня, находящихся на службе Вооруженных сил Украины. В рамках контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены свыше 20 артиллерийских позиций. Военные также уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" противника.

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Фото и видео: Минобороны России