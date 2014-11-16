Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

FPV-дроны "Южной" группировки Вооруженных сил России поразили два блиндажа с украинской пехотой вблизи населенного пункта Раздоловка в Донецкой народной республики, а отечественная авиация совершила ракетно-бомбовые удары по четырем пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники противника от 28-й отдельной механизированной и 3-й отдельной штурмовой бригад, находящихся в районе Белой Горы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 сентября рассказал местный руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Штурмовой и армейской авиацией группировки поражены скопления живой силы и боевая техника противника в районе населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Новогородская, Авдеевка и Красногоровка". Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника.

Фото и видео: Минобороны России