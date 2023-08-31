Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила две атаки ВСУ, уничтожила до 55 украинских военных и пять единиц техники. В этот перечень попали три боевые бронированные машины противника, гаубицы "Мста-Б" и Д-30". Соответствующей информацией с журналистами поделился на регулярном брифинге от 31 августа местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт добавил, что боевые задачи выполнены при участии артиллерии и авиации, а также тяжелых огнеметных систем.

Слаженными действиями отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

ВСУ потеряли до ста солдат на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России