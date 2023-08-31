Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие "Восточной" группировки сил совершили комплексное поражение для скоплений живой силы и техники Вооруженных сил Украины по южнодонецкому направлению в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Соответствующей информацией с журналистами поделился на регулярном брифинге от 31 августа местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт заметил, что потери ВСУ составили до сотни человек личного состава, а также четыре автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", орудие М119 американского производства.

Дополнительно боевые подразделения группировки войск "Восток" нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ, расположенных в районах Старомайорского и Урожайного в Донейкой народной республики. Кроме того, в районе города Угледараспециалистами ликвидированы два склада боеприпасов ВСУ.

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России