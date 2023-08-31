Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины потеряли до 365 человек за последние сутки проведения специальной военной операции на Донецком направлении. Российские военнослужащие из "Южной" группировки сил выполнили боевую задачу при участии авиации и артиллерии. Они отразили шесть атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Андреевка, Майорска, Авдеевки на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.
Потери противника составили три боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"
Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников.
Фото и видео: Минобороны России
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