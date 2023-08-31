Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников

Михаил Федоров рассказал о военных поставках для армии киевского режима.

Украинский вице-премьер Михаил Федоров в собственном Telegram-канале сообщил подписчикам о передаче Вооруженным силам киевского режима более 1000 беспилотников. Чиновник заметил, что дополнительно армия получила 25 боевых турелей "Сабля" с дистанционным управлением. Эксперт пояснил, что при помощи данной системы солдаты будут устанавливать вооружение на автомобильной технике, в блиндаже, окопах и других локациях.

Усиливаем "Армию дронов". Отправили на фронт более 1000 беспилотников (900 FPV - дронов, а также более 100 Mavic и Matrice) и 30 роботизированных систем. Это украинские инновационные разработки, которые помогут военным отдаленно вести бой. Михаил Федоров, вице-премьер Украины

ВС России уничтожили полевой лагерь подготовки украинских военных в ДНР.

Фото и видео: Telegram / FEDOROV