Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские военнослужащие из "Южной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Донецкой народной республики поразили пункт управления 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и полевой лагерь подготовки местных специалистов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

В районе города Угледар и населенного пункта Селидово Донецкой народной республики поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

ВС России уничтожили чешскую РСЗО Vampire на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России