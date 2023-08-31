Боевые задачи выполнены силами "Днепра".

Российские военнослужащие из группировки сил "Днепр" за последние сутки проведения специальной военной операции на запорожском направлении поразили отразили пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе Вербового, а также ликвидировали до 85 человек личного состава противника и семь единиц техники. В список уничтоженной техники попали одна боевая машина из числа реактивных систем залпового огня Vampire чешского производства, гаубица M777 американского производства. Эксперты пояснили, что боевые задачи выполнялись при участии артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.

Уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, М777 и Vampire чешского производства, а также три гаубицы Д-30. пресс-служба Минобороны РФ

В пресс-службе министерства по бороне добавили, что вблизи Орехова российскими военнослужащими поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

В Минобороны РФ сообщили о срыве артиллеристами ВДВ атаки ВС Украины западнее Артемовска.

Фото и видео: Минобороны России